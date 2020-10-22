В четверг, 22 октября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина начнется пресс-конференция на тему "Сокращение срока эксплуатации грузовых вагонов приведет к росту затрат грузоотправителей и потерям экономики Украины". Участники: президент объединения предприятий "Укрметалургпром" Александр Каленков; исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов "УкрФА" Сергей Кудрявцев; глава ассоциации "Укрцемент" Павел Качур; исполнительный директор "Украинской зерновой ассоциации" Сергей Иващенко; вице-президент "Союза химиков Украины" Игорь Гольченко; генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак; президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 077-97-78.