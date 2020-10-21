В среду, 21 октября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация программного продукта "ITTA-аномалия" для анализа процесса голосования по соответствующим показателям на избирательных участках. Участники: директор Украинского Института политик Руслан Бортник; исполнительный директор Украинского Института политики по избирательным технологиям и политконсалтингу Александр Теплюк; президент ITTA (ОО "Международная ассоциация трансфера технологий) Артем Гончаренко (г. Киев, ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 969-11-50.