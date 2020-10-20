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15:51 20.10.2020

Всеукраинский конгресс фермеров передал аграриям Одесской области 125 тонн зерна на посевную

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Фермеры Килийского района Одесской области получили первые 125 тонн зерна на посевную от Всеукраинского конгресса фермеров. Помощь пострадавшим от засухи собирали участники конгресса. Об этом сообщила пресс-служба ВКФ.

Засуха на юге Одесской области продолжается второй год подряд. По данным Одесской ОГА, только в текущем году потери фермеров составляют 6,5 млрд. грн. «Пока власть обещает помочь, внося правки в бюджет, планируя смету следующего года, играя с изменениями резервного фонда, мы решили не просто ждать, а помогать друг другу», — сказал глава конгресса фермеров Иван Слободяник.

При этом он отметил, что взаимная помощь не исключает дальнейших требований к государству выполнять свои обязательства. Фермеры со всей страны продолжают настаивать на запуске масштабной программы орошения и аграрного страхования. «Чтоб не повторялась такая ситуация, крайне нужна компенсация страхового платежа, чтобы не было проблем у фермеров, чьи урожаи пострадали от погодных условий. Это наиболее распространенная практика. Мы не просим чего-то сверх из бюджета, там и так есть 4 млрд грн на следующий год», — заявил Иван Слободяник.

Эти 125 тонн посевного материала — только первая часть помощи от Всеукраинского конгресса фермеров. Сбор помощи продолжается: фермерам Одесской области все еще необходимы семена, горюче-смазочные материалы и удобрения.

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