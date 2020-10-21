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13:30 21.10.2020

Электоральные настроения жителей Днепра

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В среду, 21 октября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Электоральные настроения жителей Днепра". Участники: руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ" Сергей Быков; руководитель аналитического центра "Третий сектор", политтехнолог Андрей Золотарев; политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко; директор Центра общественного развития "Интер-акция" Юрий Лагутов (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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