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13:00 20.10.2020

Рейтинги политических партий и кандидатов в меры в городе Киеве

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Во вторник, 20 октября, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Рейтинги политических партий и кандидатов в меры в городе Киеве". Участники: политтехнолог, директор компании ООО "Роботизированные телесистемы" Антон Соколов, супервайзер Сall-центра Виктория Шморгило (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (095) 178-97-87.

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