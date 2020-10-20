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10:00 20.10.2020

Живи. Как в Украине лечат от рака молочной железы

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Во вторник, 20 октября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Живи. Как в Украине лечат от рака молочной железы" о доступности лечения рака груди, профилактике и результатах соцопроса женщин, которые лечатся от РМЖ и о начале 8-часового музыкального онлайн-марафона "Живи", в котором примут участие женщины-музыканты из разных стран. Участники: заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак; заместитель главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан; представитель Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Александр Резник; заведующий отделением Киевского онкодиспансера Николай Аникусько; председатель общественной организации "Вместе против рака" Лариса Лопата; скрипачка, заслуженная артистка Украины Мирослава Которович (ул. Рейтарская 8/5-А).  Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 408-12-68.

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