В четверг, 15 октября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется брифинг Комитета избирателей Украины на тему "10 дней до выборов: основные проблемы и риски". Участники: глава КИУ Алексей Кошель, заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник, аналитик КИУ Денис Рыбачок (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.