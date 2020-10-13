Во вторник, 13 октября, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Грязные нападки на негосударственных экспертов как угроза для системы судопроизводства Украины". Участники: судебный эксперт, управляющий партнер экспертной группы S&D Ирина Педь; адвокат Валерий Буняк (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 312-53-29, inx.communications@gmail.com.