Во вторник, 13 октября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Национальные рейтинги политических партий и безопасность граждан". Участники: политтехнолог, директор компании ООО "Роботизированные телесистемы" Антон Соколов, супервайзер Сall-центра Алена Волошко Алена (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (095) 178-97-87.