В пятницу, 9 октября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Возвращение гражданок Украины из лагеря для беженцев в Сирии". Не менее 25 гражданок Украины вместе с не менее 35 их детьми содержатся в Сирии в лагерях для беженцев закрытого типа аль-Хол и Родж от полутора до трех с половиной лет; будут представлены фото, аудио и видеопоказания условий, в которых находятся гражданки Украины Участники: матери гражданок Украины, которые находятся в лагерях для беженцев в Сирии, Анжелика Добровольская, Гульфире Юнусова, Фатима Бойко, а также Татьяна Кобелева; модераторы - журналисты Тарас Ибрагимов и Алена Савчук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 618-89-89 (Тарас Ибрагимов).