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11:30 09.10.2020

Как итоги местных выборов повлияют на процессы регионализации в Украине

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В пятницу, 9 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Как итоги местных выборов повлияют на процессы регионализации в Украине". Участники: политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко; эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; политолог, кандидат философских наук, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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