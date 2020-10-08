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14:23 08.10.2020

Невыполнение правительством обязательств: будущее зеленой генерации под угрозой

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В четверг, 8 октября, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Невыполнение правительством обязательств: будущее зеленой генерации под угрозой". Участники: директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич, генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Кунискис, сопредседатель энергетического комитета Европейской бизнес ассоциации Карл Стурен (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 477-09-94 (Дмитрий).

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