В среду, 7 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция о революционном открытии украинских ученых на тему "Поверь глазам своим". Участники: генерал-майор, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Юрий Даник; д.м.н., н. с., врач-офтальмолог высшей категории, заведующая отделением воспалительных патологий глаза и микрохирургического лечения их последствий ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова АМН Украины" Александра Зборовская; украинский военный врач, начальник Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ", кандидат медицинских наук, генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук; президент НАМН Украины, академик Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, професор Виталий Цымбалюк; заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, доктор медицинских и фармацевтических наук Алексей Соловьев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по удостоверениям.