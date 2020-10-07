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13:00 07.10.2020

Слежка и угрозы изнасилованием за разоблачение академической недобросовестности

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В среду, 7 октября, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Слежка и угрозы изнасилованием за разоблачение академической недобросовестности", во время которой расскажут о преследовании после разоблачения плагиата в диссертации С.Шкарлета. Участники: активистка, председатель ОО "Точка роста, образования и науки", координатор антиплагиатнои инициативы "Десергейт" Светлана Благодетелева-Вовк, руководитель проектов Центра прав человека ZMINA Людмила Янкина, адвокат пострадавшей Лидия Дмитрусь, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов по тел. (099) 772-56-67, ii@humanrights.org.ua (Ирина Иванченко).

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