Во вторник, 6 октября, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов" по результатам опроса, проведенного с 20 по 29 сентября 2020 ода, опрошено 3014 респондентов. Участники: председатель правления Центра "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.