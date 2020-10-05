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12:00 05.10.2020

О проблемах сферы образования и неготовности школ Украины к стабильной работе в новом учебном году

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В понедельник, 5 октября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "О проблемах сферы образования и неготовности школ Украины к стабильной работе в новом учебном году". Участники: народный депутат Украины Татьяна Плачкова; директор общеобразовательной школы №1 с.Дивизия Белгород-Днестровского района Одесской области, директор Одесского областного лицея №6 Одесского областного совета Валерий Миньковский,  учитель украинского языка и литературы Лилия Колесник; родители Алёна Белоград (г. Одесса), мать-героиня 6 детей Марина Семенюк-Довбуш (г. Одесса), Наталья Созонтова (г.Одесса), мать слабослышащего ребенка Ольга Назаренко (г.Одесса) (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по удостоверениям.

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