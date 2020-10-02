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10:00 02.10.2020

Совет Европы предоставил положительное заключение новому закону о Киеве - столице Украины

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В пятницу, 2 октября, в 10.30 пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется брифинг на тему "Совет Европы предоставил положительное заключение новому закону о Киеве - столице Украины". Участники: народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам местного самоуправления, соавтор Закона о Киеве - столице Украины Дмитрий Гурин; народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук; народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам градостроительства, соавтор Закона о Киеве - столице Украины Анна Бондарь; глава команды медиаторов проекту публичных обсуждений Закона о Киеве - столице Украины Влад Голдаковский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов обязательна через электронную форму: https://bit.ly/2GkEpkS. Дополнительная информация по тел. (095) 253-21-02, ritarivchachenko@gmail.com (Маргарита Ривчаченко).

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