В четверг, 1 октября, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Крымские вкладчики против ПриватБанка. Презентация исследования относительно законности действий банка" с участием координатора крымской приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека, адвоката Анны Расамахиной (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация t.tkharchylava@helsinki.org.ua, тел. (068) 515-33-80.