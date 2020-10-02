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11:30 02.10.2020

Эпидемические и другие угрозы демократическим местным выборам в Украине

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В пятницу, 2 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Эпидемические и другие угрозы демократическим местным выборам в Украине", эксперты обсудят ход и возможные последствия проведения муниципальной избирательной кампании в условиях нарастания пандемии, экономического упадка и усиления политического противостояния в Украине и вокруг нее. Участники: политический консультант, аналитик Валентин Гладких; эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олег Саакян (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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