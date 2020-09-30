Онлайн-конференция "День кибербезопасности" для студентов Украины

1 октября в 10:00 состоится онлайн-конференция "День кибербезопасности" для студентов, преподавателей, аспирантов и специалистов в области кибербезопасности со всей Украины. В программе выступления лидеров защиты украинского киберпространства, представители бизнеса, представители органов государственной власти, ректоры вузов Украины. Цель мероприятия - распространение знаний о кибергигиене и безопасном поведении в киберпространстве, популяризация лучших практик по кибербезопасности.