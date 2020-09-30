Брифинг о чрезвычайной ситуации на юге Одесской области в связи с беспрецедентной двухлетней засухой и необходимость поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей путем уменьшения налоговой нагрузки

В среду, 30 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется брифинг на тему "О чрезвычайной ситуации на юге Одесской области в связи с беспрецедентной двухлетней засухой и необходимость поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей путем уменьшения налоговой нагрузки". Участники: народный депутат Украины Татьяна Плачкова, директор ФГ "Динекс-Агро" Александр Петков, руководитель ООО "Авангард" Роман Коржевский, председатель СФХ "Балканы" Радослав Златов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 210-01-73 (Татьяна Сазонова).