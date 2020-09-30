Пресс-конференция бывших представителей политической партии "Слуга народа" по поводу снятия их как кандидатов

В среду, 30 сентября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция бывших представителей политической партии "Слуга народа" по поводу беспочвенного снятия их как кандидатов, а также 26 депутатов в советы ОТГ по Киевской области. Участники: экс кандидат на пост главы Гостомельской ОТГ Сергей Возный, самовыдвиженец на пост главы Калиновской ОТГ Владимир Петренко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066)131-08-96