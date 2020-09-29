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14:30 29.09.2020

Выборы в Бердянске под угрозой срыва

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Во вторник, 29 сентября, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Массовые нарушения избирательного законодательства территориальной комиссией в Запорожской области. Выборы в Бердянске под угрозой срыва". Участники: адвокат, представитель партии ОПЗЖ в Бердянске Роман Озюменко, лидер партии ОПЗЖ в Бердянске Александр Свидло; представитель партии ОПЗЖ в Бердянске Елена Бодасюк (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 257-90-40 (Марина Прохорова).

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