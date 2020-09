Фонд "Украинская политика" / UP Foundation представляет результат исследования "Рейтинг влиятельности украинских чиновников"

Во вторник, 29 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Фонд "Украинская политика" / UP Foundation представляет результат исследования "Рейтинг влиятельности украинских чиновников", а также аналитический доклад на тему "Система власти в Украине". Участники: руководитель Фонда "Украинская политика" / UP Foundation, историк, политолог Кость Бондаренко; аналитик Фонда "Украинская политика" / UP Foundation Лев Бондаренко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (044) 586-24-72, (050) 038-87-54.