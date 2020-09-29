ПАО НТК "Електронприлад" об отсутствии влияния исполнительной власти на кадровую политику в госсекторе стратегической отрасли экономики

Во вторник, 29 сентября, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция представителей ПАО НТК "Електронприлад" на тему "Отсутствие влияния исполнительной власти на кадровую политику в госсекторе стратегической отрасли экономики". Участники: советник генерального директора ПАТ НТК "Електронприлад" Владимир Гарбуз; адвокат компании "Салком" Валерий Лукомский; военный эксперт Сергей Згурец, модератор - глава ОО "Цвета жизни" Лидия Гончаренко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (0953630449).