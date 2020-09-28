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13:23 28.09.2020

Политическая партия "Демократическая Сокира" по поводу отказа в регистрации партии на местных выборах в Киеве

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В понедельник, 28 сентября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция представителей политической партии "Демократическая Сокира" по поводу отказа в регистрации партии на местных выборах в Киеве. Участники: лидер политической партии "Демократична Сокира", номер 1 в избирательном списке в Киевский городской совет Юрий Гудименко; спикер политической партии "Демократична Сокира" по вопросам права Тарас Котов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 826-18-27.

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