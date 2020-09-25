В пятницу, 25 сентября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция руководителя "Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий", доктора социологических наук Евгения Сирого на тему "Политические предпочтения жителей Ивано-Франковска и области" по результатам проведенного соцопроса в период с 16 по 23 сентября (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.