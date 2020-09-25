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11:28 25.09.2020

Станут ли местные выборы в следующем месяце предпосылкой для досрочных выборов Верховной Рады и президента

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В пятницу, 25 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Станут ли местные выборы в следующем месяце предпосылкой для досрочных выборов Верховной Рады и президента". Участники: политолог, руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко; политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований Валерий Дымов; эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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