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10:00 25.09.2020

Обзор проекта бюджета 2021: 6% дефицита и расходы на развитие человеческого капитала

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В пятницу, 25 сентября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Обзор проекта бюджета 2021: 6% дефицита и расходы на развитие человеческого капитала". Участники: заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, заместитель министра здравоохранения (2016-2019) Павел Ковтонюк; генеральный директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" Олеся Островская-Люта; заместитель министра образования и науки (2019-2020) Егор Стадный; экономист Центра экономической стратегии Анастасия Телетьон; модератор - исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Предварительная регистрация журналистов обязательна по ссылке https://ces.org.ua/review-of-project-budget-2021/. Дополнительная информация andrii.fedotov@ces.org.ua, тел. (063) 445-65-02 (директор по коммуникациям Центра экономической стратегии Андрей Федотов).

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