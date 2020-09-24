Нельзя допустить отмену норм законов №128-IX и №129-IX о программных РРО и прозрачных правилах предпринимательства

В четверг, 24 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Нельзя допустить отмену норм законов №128-IX и №129-IX о программных РРО и прозрачных правилах предпринимательства". Участники: менеджер комитета бытовой электроники Европейской бизнес ассоциации Виктория Куликова, генеральный директор Ассоциации импортёров и дистрибьюторов автокомпонентов Виктория Черкач, генеральный директор Ассоциации "Украинские импортёры бытовой электроники" София Арасланова, директор общественного объединения "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" Владимир Руденко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов по тел. (063) 638-68-71 (Оксана).