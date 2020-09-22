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12:30 22.09.2020

Украина: какие инвестиционные проекты вернут Украине в поле зрения иностранных инвесторов?

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Во вторник, 22 сентября, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Украина: какие инвестиционные проекты вернут Украине в поле зрения иностранных инвесторов?". Участники: министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов; министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко; заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Кузнецов; глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко; исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна до 21 сентября 18:00 по ссылке https://bit.ly/2RFi18c. Аккредитация требует подтверждения в связи с карантинными мероприятиями и ограниченным количеством мест. Трансляция пресс-конференции будет доступна на YouTube-канале агентства "Интерфакс-Украина".

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