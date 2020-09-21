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13:30 21.09.2020

Об издании коллективной монографии ведущих ученых Украины "Право в политической жизни Украины"

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В понедельник, 21 сентября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу издания коллективной монографии ведущих ученых Украины "Право в политической жизни Украины". В работе впервые раскрываются новые вопросы правовых отношений в политической жизни Украины. Участники: народный депутат Украины Андрей Деркач и ученые-академики Национальной академии правовых наук Украины Анатолий Селиванов, Наталья Онищенко, Николай Инщин и другие профессора права (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (097) 999-79-57.

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