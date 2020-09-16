В среду, 16 сентября, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Зеленая энергетика Украины под угрозой. Кто хочет отменить зеленые тарифы в Конституционном суде?". Участники: глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков; директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк; соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный; управляющий партнер юридической компании "Арцингер", адвокат Тимур Бондарев; советник юридической компании Arzinger Ярослав Чекер; представитель Ассоциации солнечной энергетики Украины (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (050) 477-09-94 (Дмитрий).