В вторник, 15 сентября, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Кандидат в мэры Киева должен иметь четкую концепцию действий", в ходе которой политическая партия "Гражданское движение "ХВИЛЯ" представит своего кандидата на должность городского головы столицы. Участники: первый заместитель председателя политической партии "Громадянський рух "ХВИЛЯ" "Наталья Новак, идейный руководитель партии Павел Себастьянович, члены парии Сергей Замелюхин, Светлана Саламатова и кандидат на должность мэра Киева Виктор Петрук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов по тел. (067) 263-99-69 (Анна).