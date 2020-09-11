В пятницу, 11 сентября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция Комитета избирателей Украины на тему "Местные выборы 2020: ключевые риски и вызовы". Участники: глава КИУ Алексей Кошель; президент Ассоциации производителей систем опломбирования Ростислав Цирень (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.