В четверг, 10 сентября, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Угрозы национальной безопасности Украины". Участники: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014 -2019 гг), Глава СБУ (2005г.) Александр Турчинов и генеральный прокурор Украины (2016 -2019рр.) Юрий Луценко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.