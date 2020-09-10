В четверг, 10 сентября, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Ответ на обвинение в информационном терроризме, предъявленное компанией "Телетрейд" обманутым клиентам и рекламной компании "Амиллидиус"". Участники: руководитель РК "Амиллидиус" Богдан Терзи, представитель инициативной группы обманутых клиентов "Телетрейд" Вадим Кругляков, юрист Алексей Борисенко. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (096) 455-30-86 (Вадим Кругляков).