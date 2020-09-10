В четверг, 10 сентября, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан, внешнее влияние". Участники: политтехнолог, директор компании ООО "Роботизированные телесистемы" Антон Соколов, супервайзер Сall-центра Виктория Шморгило (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (095) 178-97-87.