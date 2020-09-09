В среду, 9 сентября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция о государственной регистрации политической партии "Слово это Дело". Участники: директор института глобальной политики им. Зиновия Кулика, председатель политической партии "Слово это дело", заслуженный юрист Украины, президент корпорации "АДК Юкрейн ", адвокат Сергей Крыжановский; члены политического совета партии "Слово это Дело" Виктор Сак и Михаил Волков (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов обязательна по тел. (067) 209-91-67, kryzhanivskyi@gmail.com (Лариса Фернандес Медина).