В среду, 9 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Полтава, Житомир, Ровно, Хмельницкий: рейтинги кандидатов в мэры и политических партий" по результатам социологических исследований в период с 3 по 7 сентября 2020года. Участники: политтехнолог, директор компании ООО "Роботизированные телесистемы" Антон Соколов, супервайзер Сall-центра Волошко Алена Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (095) 178-97-87.