Международные инвесторы VS экология Украины. В Украине подан иск против действий международного гиганта по изготовлению и продаже мебельных комплектующих, а также предоставления производственных услу

Во вторник, 8 сентября, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Международные инвесторы VS экология Украины. В Украине подан иск против действий международного гиганта по изготовлению и продаже мебельных комплектующих, а также предоставления производственных услуг". Участники: представитель общественной организации «ЕКО Рівненщина» Алла Лосик, народный депутат Верховной Рады VII и VIII созывов, экс-глава Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, адвокат, партнер Ario Law Firm, народный депутат ВР VIII созыва Руслан Сидорович, адвокат, советник Ario Law Firm Сергей Деркач, житель с.Городок, ветеран АТО Овсийчук Андрей. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5а). Аккредитация СМИ по тел. (050) 454-11-41 Анастасия. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.