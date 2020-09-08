Во вторник, 8 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Создание новой ассоциации, которая объединит участников автомобильного рынка от автодилеров до СТО", в ходе которой инициаторы создания ассоциации расскажут о целях, задачах, планах нового объединения. Участники: руководитель ассоциации Павел Казарьян, соучредитель ассоциации Владимир Ковель, адвокат Роман Волошин. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.