Видео

11:19 08.09.2020

Создание новой ассоциации, которая объединит участников автомобильного рынка от автодилеров до СТО

1 мин читать

Во вторник, 8 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Создание новой ассоциации, которая объединит участников автомобильного рынка от автодилеров до СТО", в ходе которой инициаторы создания ассоциации расскажут о целях, задачах, планах нового объединения. Участники: руководитель ассоциации Павел Казарьян, соучредитель ассоциации Владимир Ковель, адвокат Роман Волошин. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

ПОСЛЕДНЕЕ

Оценка наследия бывшего СССР и деятельности ветвей власти

Старт избирательной кампании: основные проблемы и риски

Национальная программа "Большая стройка": результаты социологического опроса

Безопасно ли инвестировать в Украину и может ли власть защитить иностранного инвестора

Откат в реформировании интернатных заведений в Украине

Реорганизация Госпродпотребслужбы: почему международная торговля под угрозой остановки и как безопасно запустить санэпидемстанции?

Об украино-американской Firefly Aerospace Макса Полякова снимут документальный фильм: вышел трейлер

Электоральные предпочтения жителей юго-востока Украины

День Независимости Украины 2020. Музыкальная Независимость

Андрей Билецкий обратился к украинцам в ​​День Независимости и заявил о недопустимости капитуляции в войне с Россией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА