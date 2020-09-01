В четверг, 3 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция заместителя директора КМИС Антона Грушецкого на тему "Национальная программа "Большая стройка": результаты социологического опроса", проведенного с 6 по 19 августа 2020 года Будут представлены основные результаты и выводы проведенного исследования об осведомленности и поддержке программы, топ-приоритетов. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская 8/5А) Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.