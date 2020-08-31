Безопасно ли инвестировать в Украину и может ли власть защитить иностранного инвестора

В понедельник, 31 августа, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Безопасно ли инвестировать в Украину и может ли власть защитить иностранного инвестора". Участники: заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко; посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере (Yağmur Ahmet Güldere); заместитель директора ООО "Меса-Дорбуд" Виталий Трошин; адвокат Kachura Lawyers Руслан Дидовец (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 506-00-47 (Виталий Иосифович), (063) 140-11-11 (Тарас Николаевич).