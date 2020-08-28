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12:30 28.08.2020

Откат в реформировании интернатных заведений в Украине

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В пятницу, 28 августа, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "29 лет по кругу: новые инициативы правительства - откат в реформировании интернатных заведений и угроза для прав ребенка в Украине". Участники: председатель правления "Украинской сеть за права ребенка" Дарья Касьянова; региональный директор международной благотворительной организации "Надежда и жилье для детей" Галина Постолюк; директор Партнерства "Каждому ребенку" Василина Дыбайло; президент Лиги социальных работников Украины Светлана Толстоухова; директор благотворительного фонда "СОС Дитячі мітечка Україна" Сергей Лукашов; руководитель ОО "Социальная синергия" Марианна Онуфрик; общественная активистка, выпускница интернатного заведения Лина Дешвар (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (068) 554-11-49, kate.shewhcenko@gmail.com.

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