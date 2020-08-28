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10:20 28.08.2020

Реорганизация Госпродпотребслужбы: почему международная торговля под угрозой остановки и как безопасно запустить санэпидемстанции?

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В пятницу, 28 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Реорганизация Госпродпотребслужбы: почему международная торговля под угрозой остановки и как безопасно запустить санэпидемстанции?". Участники: вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк, председатель совета директоров "Союз молочных предприятий Украины" Вадим Чагаровский, заместитель председателя ОС "Всеукраинская аграрная рада" Денис Марчук, советник по стратегическому развитию президента ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа, исполнительный директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко, международный эксперт ФАО по вопросам ветеринарной медицины и безопасности пищевых продуктов Виталий Башинский, президент ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Леонид Козаченко, президент Ассоциации "Свинари Украины" Оксана Юрченко, председатель ОС "Общественный контроль защиты прав потребителей" Влада Миронова, председатель ОС "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков, директор ОС "Всеукраинский аграрный форум" Мария Дидух (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация и дополнительная информация по тел. (050) 314-53-90.

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