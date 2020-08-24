День Независимости Украины 2020. Музыкальная Независимость

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение
Андрей Билецкий обратился к украинцам в День Независимости и заявил о недопустимости капитуляции в войне с Россией
Прикрываясь карантином: лицам с инвалидностью отменили выплаты на лекарства и уходы, а работающих лишили реабилитации. Какие выплаты нардепы остановили на время карантина
Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан
Развитие Федерации общественных медицинских объединений Украины, как основы для консолидации и профессионального объединения общественных медицинских и фармацевтических организаций Украины
Вход для клиентов:
СПЕЦТЕМЫ:
UKR.NET- новости со всей Украины