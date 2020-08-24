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15:44 24.08.2020

Андрей Билецкий обратился к украинцам в ​​День Независимости и заявил о недопустимости капитуляции в войне с Россией

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Бесконечная колонна ветеранов – это реальное проявление воли нации, заявил первый командир полка "Азов" и ветеран российско-украинский войны Андрей Билецкий во время Марша Защитников ко Дню Независимости Украины, который сегодня проходит в Киеве.

К праздничному шествию центром столицы сейчас присоединилось уже до 50 тысяч человек. В марше принимают участие ветераны, волонтеры, полк "Азов" и родственники военных, погибших на Донбассе. В руках участники марша несут украинские флаги и знамена воинских подразделений.

“Бесконечная колонна – это реальное проявление воли нации. А не Кравчук и Фокин в ТКГ. Все, кто заявляют, что украинцы хотят капитулировать и достичь мира любой ценой, говорят неправду. Победа будет за нами. С праздником!” – сказал Андрей Билецкий.

Напомним, что празднование Дня Независимости сейчас продолжается и в других городах Украины. В Харькове, Днепре, Одессе и Львове его отмечают автопробегом – организаторами выступили украинские патриоты и представители полка "Азов".

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