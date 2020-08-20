В четверг, 20 августа, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Прикрываясь карантином: лицам с инвалидностью отменили выплаты на лекарства и уходы, а работающих лишили реабилитации. Какие выплаты нардепы остановили на время карантина". Участники: директор Национального научного центра Института кардиологии имени Н.Д.Стражеско, академик НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, вице-президент НАМН Украины Владимир Коваленко; кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии НМУ им. А. А. Богомольца, эксперт по неврологии Департамента здравоохранения КГГА, заслуженный врач Украины, президент Ассоциации неврологов города Киева Мария Прокопив; медицинский директор клинический санаторий "Жовтень", кандидат медицинских наук Оксана Стременюк; главный эксперт департамента здравоохранения г. Киева и Киевской области по вопросам профессиональной патологии, доктор медицинских наук, профессор Наталья Гречкивська; начальник управления медицинских и социальных услуг исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Елена Пухка; представитель общественной организации инвалидов труда, потерпевших и семей рабочих погибших на производстве Александр Бобков; врач-гематолог, президент Всемирной ассоциации медицинского туризма Виолетта Янишевская (ул. Рейтарская, 8/5-А).

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