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10:27 20.08.2020

Повышение минимальной заработной платы: позиция профсоюзов

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В четверг, 20 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему: "Повышение минимальной заработной платы: позиция профсоюзов". Участники: первый заместитель председателя Совместного представительского органа объединений профсоюзов, заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин; председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Украины Михаил Волынец; первый заместитель председателя Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Александр Мушенок (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 383-97-29.

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